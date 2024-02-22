Россияне попытались украсть 43 тонны нефти и попались ФСБ

Во Владимирской области сотрудники ФСБ пресекли кражу 43 тонн нефти из нефтепровода двумя мужчинами. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, двое россиян в возрасте 36 и 48 лет сговорились и подключились к нефтепроводу на территории Александровского района. При помощи шланга они перегоняли нефть в припаркованный на обочине дороги самосвал, переделанный под емкость для сбора топлива и замаскированный сверху при помощи песка.

Сообщается, что украденное злоумышленники хранили в ангаре и планировали в дальнейшем реализовать, однако их деятельность пресекли сотрудники ФСБ. У мужчин изъяли 43 тонны транспортируемой нефти на сумму более 1,7 млн рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на кражу нефти в особо крупном размере. Правоохранительные органы проводят расследование, подозреваемых заключили под стражу.

Ранее в российском регионе из-за разгерметизации нефтепровода произошло загрязнение почвы.