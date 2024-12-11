Двое россиян врезались в нефтепровод и украли более тонны сырья

В Оренбургской области жителям города Сорочинска вынесли обвинительный приговор по делу о краже природного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, Филипповских А. В. и Криволапов В. А. врезались в нефтепровод, принадлежавший АО «Оренбургнефть», и стали похищать транспортируемое по нему топливо. Экспертиза показала, что объем сырья, перешедшего в руки злоумышленников, составил не менее одной тонны. Также правоохранители установили, что сообщники намеревались похитить еще 17 тонн, но их замысел раскрыли.

Сорочинский районный суд области приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев и два года соответственно. Осужденные попытались оспорить приговор в областном суде, но их апелляция осталась без удовлетворения.

Ранее во Владимирской области двое мужчин попытались украсть 43 тонны нефти и попались ФСБ.