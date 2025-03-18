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«Тебя забыли спросить»: Собчак осадила депутата, призвавшего россиянок носить мини

Собчак раскритиковала призыв депутата Руденко носить мини-юбки
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале с использованием нецензурной лексики раскритиковала депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко, который призвал женщин носить мини-юбки.

«Как говорится, Евгений, тебя забыли спросить, как нам порадовать чей-то глаз», — сказала Собчак.

Журналистка также обратила внимание на несоответствие: многие соратники Руденко по партии ЛДПР периодически говорят о том, что «девушку изнасиловали, потому что она в короткой юбке ходила». Они призвала членов партии определиться, «либо сама виновата, виктимблейминг (перекладывание на жертву насилия ответственности за произошедшее), либо мини-юбка». Собчак посоветовала депутату гордумы одеваться так, как он хочет, но отстать от девушек.

Накануне Руденко призвал жительниц города чаще надевать мини-юбки, чтобы повысить рождаемость в России. Он заявил, что этот предмет гардероба в разы повышает шансы выйти замуж, а девушки в мини-юбках не нравятся только геям. В соцсетях на его призыв отреагировали негативно, сам Руденко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пошутил, однако в каждой шутке есть доля правды. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в ответ посоветовала депутату не под юбки заглядывать, а изучать проблемы избирателей.

Ранее мэр Невинномысска заявил, что женщины в юбках в офисе больше возбуждают.

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