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Мэр Невинномысска заявил, что женщинам лучше ходить в офис в юбке

Мэр Невинномысска Миненков заявил, что женщины в юбках в офисе больше возбуждают мужчин
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Алексей Майшев/РИА Новости

Женщины в юбках, длинных или коротких, больше возбуждают мужчин — поэтому они «с удовольствием на них смотрят». Так мэр Невинномысска Михаил Миненков в разговоре с «Газетой.Ru» оценил предложение депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко о мини-юбках для повышения демографии. Миненков также считает, что в офис девушкам стоит ходить в юбках, а сложной работы у них вообще быть не должно.

«Есть на сегодняшний день позиция — мальчик отличается от девочки. Конечно, нас отличает одежда, характер, физиологические вопросы, чувства. Поэтому девочка выглядит всегда красивее, чем мальчик. Ходит она в юбке — мужчины с удовольствием на нее смотрят. И не важно, юбка эта короткая, длинная, или это платье — это норма. Понятно, что работать у станка удобнее в брюках, но в повседневной жизни, или если работа в офисе, конечно, такой дресс-код для женщины намного лучше, чем если ты неформален, либо ходишь в мужской одежде. Ну а там, наверное, уже второй вопрос, что тебя будет возбуждать. Наверное, будет, да — ты будешь больше обращать внимание на девочек [в юбках]», — сказал Миненков.

По мнению мэра, женщины работают на «традиционно мужских должностях» не от хорошей жизни. Он считает, что «сложной работой» женщины заниматься не должны.

«У нас девочки, из-за того, что мальчики ходят все тепличные, теплые, уже больше половины задач решают в жизни. Заняли много исторически мужских профессий — не от хорошей жизни, я хочу сказать. Те же водители трамваев, троллейбусов — чисто мужская работа. Всегда традиционно парикмахеры, врачи, учителя были мужчины. Мы сегодня женщинам даем какую-то сложную работу. Конечно, эти вопросы нужно менять. И одежда, наверное, в том числе, регулирует внешний вид. Встречают по одежке, провожают по уму в конечном итоге», — заключил Миненков.

До этого депутат городской думы Тарусы Руденко опубликовал на своей странице пост, в котором от лица депутатов предложил жительницам города чаще надевать короткие юбки в теплое время года. К сообщению он приложил фотографию женщины в юбке и несколько флагов России. В беседе с «Газетой.Ru» Руденко заявил, что это его мнение, а если кто-то с ним не согласен — это «ихние проблемы».

Ранее в РПЦ оценили словом «кринж» предложение депутата Тарусы о мини-юбках для демографии.

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