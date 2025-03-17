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В Петербурге годовалый мальчик обварился, опрокинув на себя заварочный чайник

78.ru: в Петербурге годовалый мальчик обварился, опрокинув на себя чайник
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Depositphotos

В Петербурге годовалый мальчик случайно опрокинул на себя заварочный чайник и обварился. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в квартире, расположенной на улице Чехова. По словам отца мальчика, ребенок подошел к столу, где стоял горячий свежезаваренный чай, и потянул чайник на себя. Мужчина не успел среагировать, и малолетний опрокинул кипяток на себя.

Родитель сразу же вызвал скорую помощь, умыл мальчика водой и дал ему противовоспалительное средство. Прибывшие на место медики доставили ребенка в больницу, малолетнего госпитализировали.

У пострадавшего диагностировали многочисленные ожоги, в том числе на лице и шее. Мальчику сделали перевязки. По словам отца, сейчас с ребенком все в порядке.

До этого в Ленинградской области годовалый ребенок попал в реанимацию, опрокинув на себя кружку с кофе, которую оставил на столе отец. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее российские врачи спасли жизнь мужчине, получившему ожоги 52% тела.

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