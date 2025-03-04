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В Ленобласти годовалый ребенок попал в реанимацию, опрокинув на себя кружку с кофе

«78.ru»: в Ленобласти ребенок обварился горячим кофе
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Ломоносовском районе Ленинградской области годовалая девочка попала в больницу в тяжелом состоянии, опрокинув на себя кружку с кофе. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке Новоселье, годовалая девочка опрокинула на себя кружку с горячим кофе, которую оставил на столе отец. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, у пострадавшей диагностированы ожоги груди и рук, а также шок первой степени.

Девочка находится в отделении реанимации. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обварилась кипятком. Несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находилась без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали ее из детского сада.

Ранее в Соль-Илецке отец случайно обварил кипятком 10-месячного сына.

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