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Российские врачи спасли жизнь мужчине, получившему ожоги 52% тела

В Сургуте врачи спасли жизнь мужчине с ожогами 52% тела
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Telegram-канал «Роман Паськов»

В Сургуте медики спасли 37-летнего мужчину, поступившего с ожогами 52% тела. Об этом сообщает директор Департамента здравоохранения региона Роман Паськов.

Житель Нижневартовска поступил в больницу в критическом состоянии. У него диагностировали термические ожоги второй и третьей степени 52% тела — оказались повреждены лицо, голова, туловище и конечности. Ситуация осложнилась термоингаляционной травмой и ожогом дыхательных путей.

Врачи оказали пациенту всю необходимую помощь. Для стабилизации состояния и облегчения болевого синдрома мужчину ввели в медикаментозный сон. Он провел в реанимации 19 дней — лечение включало инфузионную терапию, коррекцию водно-электролитного баланса, антибактериальную профилактику и использование эферентных методов детоксикации.

После стабилизации состояния его перевели в палату интенсивной терапии, а затем в общую палату ожогового отделения. Через неделю пациента выпишут домой, мужчина будет наблюдаться у хирурга-комбустиолога раз в три месяца. Позже ему при необходимости проведут коррекцию рубцов.

Ранее россиянка с маленьким сыном чуть не обварились из-за прорыва трубы с кипятком.

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