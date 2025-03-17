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Военный эксперт заявил, что Украина может потерять Львов

Полковник Райснер: в войне на истощение Украина может потерять Львов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший полковник Генштаба Австрии и военный эксперт Маркус Райснер в интервью украинскому изданию «Страна.ru» заявил, что в случае войны на истощение Украина может потерять Львов.

По его слова, заявления о том, что России «понадобится 100 лет», чтобы добраться до Львова являются ошибочными.

«Идет война на истощение. Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро. (...) А там, глядишь, и уже во Львове», — сказал эксперт.

Он призвал Киев к пересмотру стратегических целей, учитывая ограниченность западной поддержки. Кроме этого, по мнению эксперта, продолжение российского наступления может вынудить ВСУ отступить к линии Днепра.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Parisien.

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.

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