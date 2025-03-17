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Названа дата слушания по делу Тимура Иванова

Мосгорсуд 24 марта начнет открытые слушания по делу Тимура Иванова о растрате
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Илья Питалев/РИА Новости

Мосгорсуд 24 марта начнет открытое рассмотрение дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Уголовное дело в отношении Иванова и Филатова Мосгорсуд начнет слушать в открытом режиме с 24 марта», — сказал собеседник агентства.

5 марта сообщалось, что Московский городской суд не стал передавать в районную инстанцию дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате.

15 марта сообщалось, что по делу Иванова арестовали свыше 40 счетов. У жены экс-заместителя министра в двух банках открыто восемь счетов с общим оборотом 1,43 млн рублей и 2,68 млн рублей. Еще на 33 расчетных счетах, оформленных на других лиц в четырех кредитных организациях, арестованы деньги на общую сумму более 12 млн рублей. Общая сумма арестованных средств составляет свыше 20 млн рублей.

Ранее в деле Иванова нашли секретный документ.

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