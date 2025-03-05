Суд в Москве отказался направлять дело Тимура Иванова в районную инстанцию

Мосгорсуд не стал передавать в районную инстанцию дело Тимура Иванова

Московский городской суд не стал передавать в районную инстанцию дело экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Хамовнического районного суда города Москвы от 29 января... Оставить без изменения», — сказала судья.

На передаче дела в районную инстанцию настаивал сам Иванов.

Отмечается, что сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме.

Тимур Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

По версии следствия, Фомин оказывал услуги имущественного характера Иванову, Бородину и другим лицам, подразумевающие освобождение от обязанности платить за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова нашли секретный документ.