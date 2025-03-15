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По делу Тимура Иванова арестовали свыше 40 счетов

ТАСС: более 40 счетов арестовали по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова
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Илья Питалев/РИА Новости

Обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова наложены на расчетные счета в московских банках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, согласно результатам оперативно-разыскной деятельности, у жены экс-заместителя министра в двух банках открыто восемь счетов с общим оборотом 1,43 млн рублей и 2,68 млн рублей. Еще на 33 расчетных счетах, оформленных на других лиц в четырех кредитных организациях, арестованы деньги на общую сумму более 12 млн рублей. Общая сумма арестованных средств составляет свыше 20 млн рублей.

Как заявил источник, после проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что деньги, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета матери и отца, а также бывшей супруги и матери своей малолетней дочери.

5 марта сообщалось, что Московский городской суд не стал передавать в районную инстанцию дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.

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