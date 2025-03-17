Японца осудили в Белоруссии на 7 лет колонии по обвинению в сборе разведывательной информации

Суд в Белоруссии приговорил японца к 7 годам колонии за агентурную деятельность

Минский суд приговорил гражданина Японии Наканиси Масатоси к семи годам лишения свободы, признав его виновным в сборе разведывательной информации. Об этом сообщил начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев, передает ТАСС.

Ему также назначили штраф в размере около $6,7 тыс.

По данным следствия, мужчина с 2018 по 2024 годы осуществлял на территории Белоруссии агентурную деятельность. Суд признал японца виновным в сотрудничестве «со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.

В сентябре 2024 года начальник следственного управления КГБ Константин Бычек заявлял, что Масатоси осуществлял сбор и передачу японским спецслужбам разведывательной информации военного характера, в том числе о перемещении войск и военной техники, а также о ситуации у границы с Украиной.

Японец прибыл в Белоруссию в 2018 году. Он работал преподавателем японского языка в университете им. Франциска Скорины в Гомеле.

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