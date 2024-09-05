Задержанному в Гомеле японцу предъявили обвинение в шпионаже

Начальник следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Константин Бычек заявил, что задержанный на территории республики гражданин Японии Масатоси Наканиси обвиняется в агентурной деятельности. Об этом сообщает «Беларусь 1».

Бычек рассказал, что обвиняемый содержится в следственном изоляторе КГБ, сотрудничает со следствием, а также дает подробные показания о своей деятельности.

4 сентября сообщалось, что в Гомеле задержали агента японских спецслужб.

Отмечается, что он собирал в Белоруссии информацию о военной инфраструктуре, ситуации на границе с Украиной, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и обстановке внутри республики. На допросе шпион заявил, что его действия могут быть опасны для Белоруссии.

До этого в ФСБ сообщили, что в Запорожской области задержали двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Сотрудники ведомства установили, что двое жителей региона по заданию представителя Вооруженных сил Украины передавали сведения о расположении подразделений Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что военного Британии подозревают в краже данных с ядерной подлодки.