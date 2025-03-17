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Особый порядок сдачи ГИА в 2025 году может коснуться трех регионов

Володин: особый порядок сдачи ГИА коснется трех регионов
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о сокращении числа регионов — участников пилотного проекта по изменению порядка проведения после 9-го класса государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году до трех. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство РФ установило строгие критерии отбора, и только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область соответствуют им на данный момент. Володин уточнил, что окончательный список регионов будет утвержден после второго чтения законопроекта с учетом внесенных поправок, отражающих готовность субъектов к участию в эксперименте.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные высшие учебные заведения и техникумы молодым россиянам, которые совершают противоправные действия в отношении военнослужащих, в том числе оценивают действия государства в рамках специальной военной операции.

Ранее сообщалось о расписании ЕГЭ в 2025 году.

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