Особый порядок сдачи ГИА в 2025 году может коснуться трех регионов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о сокращении числа регионов — участников пилотного проекта по изменению порядка проведения после 9-го класса государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году до трех. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство РФ установило строгие критерии отбора, и только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область соответствуют им на данный момент. Володин уточнил, что окончательный список регионов будет утвержден после второго чтения законопроекта с учетом внесенных поправок, отражающих готовность субъектов к участию в эксперименте.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные высшие учебные заведения и техникумы молодым россиянам, которые совершают противоправные действия в отношении военнослужащих, в том числе оценивают действия государства в рамках специальной военной операции.

Ранее сообщалось о расписании ЕГЭ в 2025 году.