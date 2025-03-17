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Появились подробности о выброшенных телефонах в Москве

Mash: выброшенные смартфоны в центре Москвы оказались муляжами
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Telegram-канал SHOT

Выброшенные телефоны в центре Москвы оказались муляжами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Предварительно, их выбросили сотрудники одного из магазинов электроники поблизости», — говорится в публикации.

Утверждается, что мобильные устройства «никто не крал».

17 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в центре Москвы девушка, которая ждала автобус на остановке на Триумфальной площади, обнаружила в мусорке 20 новых телефонов. Издание предположило, что смартфоны были украдены. По информации SHOT, девушка вызвала экстренные службы.

До этого сообщалось, что российские ретейлеры и онлайн-сервисы столкнулись с новой волной мошенничества, связанной с массовым хищением бонусных баллов программ лояльности. С начала текущего года компании по кибербезопасности фиксируют резкий рост обращений от бизнеса, обеспокоенного растущими убытками из-за действий киберпреступников.

Ранее любитель сладкого украл из магазина 22 плитки шоколада и вступил в схватку с продавцом.

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