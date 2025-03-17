Более 20 новых телефонов нашли в мусорке в Москве

Более 20 новых телефонов обнаружили в мусорке в центре Москвы, предположительно, краденые. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что телефоны нашла девушка, которая ждала автобус на остановке на Триумфальной площади.
«В какой-то момент она заметила в мусорке клад с самсунгами и другими смартфонами (но айфонов там не увидела)», — говорится в публикации.
По данным издания, девушка вызвала экстренные службы.
«Смартфоны без каких-либо подозрительных проводов, предварительно, они могут быть крадеными», — пишет SHOT.
До этого сообщалось, что российские ретейлеры и онлайн-сервисы столкнулись с новой волной мошенничества, связанной с массовым хищением бонусных баллов программ лояльности. С начала текущего года компании по кибербезопасности фиксируют резкий рост обращений от бизнеса, обеспокоенного растущими убытками из-за действий киберпреступников.
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