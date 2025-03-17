Более 20 новых телефонов нашли в мусорке в Москве

SHOT: более 20 новых телефонов нашли в мусорке в центре Москвы

Более 20 новых телефонов обнаружили в мусорке в центре Москвы, предположительно, краденые. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что телефоны нашла девушка, которая ждала автобус на остановке на Триумфальной площади.

«В какой-то момент она заметила в мусорке клад с самсунгами и другими смартфонами (но айфонов там не увидела)», — говорится в публикации.

По данным издания, девушка вызвала экстренные службы.

«Смартфоны без каких-либо подозрительных проводов, предварительно, они могут быть крадеными», — пишет SHOT.

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