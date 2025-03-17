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Любитель сладкого украл из магазина 22 плитки шоколада и вступил в схватку с продавцом

В Краснокамске сладкоежка предстанет перед судом за кражу шоколада из магазина

В Краснокаменске мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом за кражу сладкого и угрозу расправой продавцу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года 31-летний мужчина зашел в сетевой магазин, взял десятки шоколадок и отправился на выход, не оплатив товар. За ним бросилась продавец, чтобы вернуть украденное. Мужчина пытался скрыться, роняя по дороге сладости, но у него не вышло. Женщина догнала его и потребовала вернуть товар.

«На что он демонстративно ел шоколад, при этом оскорбительно и нецензурно выражался в ее адрес, угрожал расправой. В какой-то момент он схватил с земли камень и кинул в потерпевшую, но ей удалось увернуться», — рассказали в полиции.

Задержать нарушителя работнице магазина помог прохожий. Вместе они привели мужчину в супермаркет и вызвали правоохранителей.

Свою вину фигурант нескольких уголовных дел признал частично.

Ранее в Петербурге мужчина украл из магазина 56 шоколадок и книги о Гарри Поттере.

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