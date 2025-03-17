Сербские спецслужбы ответили на обвинение в применении звуковой пушки на протестах

Агентство безопасности и информации Сербии отрицает, что силовики использовали для разгона толпы звуковую пушку на прошедших протестных акциях в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает РИА Новости.

«В связи с ложными сообщениями со стороны (оппозиционного лидера — «Газета.Ru») Мирослава Алексича... агентство сообщает, что никто не применял такое средство», — говорится в заявлении.

Там также утверждает, что спецслужба никогда не имела у себя в распоряжении такую установку.

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» сообщила о намерении обратиться в ООН из-за применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде, посвященные инциденту на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте движения.

В оппозиции рассказали, что 15 марта мирные протестующие в сербской столице «подверглись обстрелу из ракетной установки дальнего действия».

Ранее протестующие в Белграде разгромили тракторы сторонников Вучича.