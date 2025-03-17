Названо число эвакуированных из-под Суджи россиян

Хинштейн сообщил, что из Суджанского района эвакуированы более 420 человек

Из Суджанского района Курской области удалось эвакуировать свыше 420 человек. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн во время пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности», его слова приводит ТАСС.

«Из освобожденных населенных пунктов [Суджанского района] силами военных, волонтеров и МЧС эвакуировано 423 человека», — сказал он.

По информации главы области, часть жителей находятся в пунктах временного размещения (ПВР), а часть — у родственников.

Военнослужащие группировки «Север» продолжают непрерывно эвакуировать мирных граждан из Суджи в безопасные районы. Так, 16 марта они эвакуировали из Суджи около 40 мирных жителей, в том числе лежачих больных.

До этого Генштаб ВСУ опубликовал карту Курской области, на которой видно, что Суджа не находится под контролем Украины. Таким образом, Киев спустя три дня признал потерю контроля над российским городом. При этом над Суджей украинские беспилотные летательные аппараты не перестают летать. В планах местных властей — разминирование территории, восстановление населенного пункта и возвращение мирных жителей домой.

Ранее боец «Ахмата» рассказал о разрушениях под Суджей от действий ВСУ.