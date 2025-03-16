ВСУ подтвердили потерю Суджи. Что происходит в освобожденном городе

Генштаб ВСУ опубликовал карту Курской области, на которой видно, что Суджа не находится под контролем Украины. Таким образом, Киев спустя три дня признал потерю контроля над российским городом. При этом над Суджей украинские беспилотники не перестают летать. В планах местных властей — разминирование территории, восстановление населенного пункта и возвращение мирных жителей домой.

Украинские военные переместились ближе к российско-украинской границе, покинув Суджу, признал Генштаб ВСУ.

По сравнению с картой, опубликованной Киевом днем ​​ранее 15 марта, на новой карте видно, что буферная зона в Курской области, контролируемая украинцами, сильно сократилась.

Суджа — единственный город, который был занят ВСУ после вторжения в Курскую область. Вокруг него была построена вся оборона ВСУ.

Эвакуация из Суджи

Военнослужащие группировки «Север» продолжают непрерывно эвакуировать мирных граждан из Суджи в безопасные районы. Так, 16 марта эвакуировали из Суджи около 40 мирных жителей, в том числе лежачих больных, сообщает Минобороны России.

«Боевики ВСУ били по жилым домам и объектам населенных пунктов артиллерией и дронами-камикадзе. Люди берут с собой самое необходимое в надежде, что потом вернутся в родные дома», — отметили в оборонном ведомстве.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что в подвалах Суджи укрывались около 100 мирных жителей. Все это время они питались консервами.

«Кто-то в подвалах прятался без света и газа, кто-то по квартирам. Была в подвалах консервация, народ там зажиточный, у кого частные дома, чем-то делились», — уточнил Дандыкин, сравнив ситуацию в Судже с оккупацией фашистскими войсками во время Второй мировой войны.

Опустевший город

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что остающиеся в Судже люди вынуждены прятаться от беспилотников, которые боевики ВСУ в отчаянии продолжают направлять в сторону города.

«ВСУ оттянулись, выставили артиллерию, сейчас FPV-дроны начали активничать», — пишет журналист.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил оставить разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже в качестве мемориала, посвященного периоду оккупации.

«Необходимо сохранить объекты, которые станут свидетельством испытаний, пережитых суджанцами во время вражеской оккупации. Рассматриваем, какой из поврежденных объектов оставить в текущем состоянии. Один из вариантов — уже ставшая легендарной «Пятерочка», — написал Хинштейн.

Как ранее отмечал военкор Юрий Котенок, «Пятерочка» стала местом паломничества «одичалых укропитеков». Магазин разграблен, а снаружи — исписан позывными украинских солдат.

Российские солдаты сняли на видео подземный командный пункт ВСУ в Судже. На кадрах видны места отдыха, столовая, спортзал, а также помещения с огромными мониторами и рабочей радиостанцией.

К формированию стратегии восстановления Суджи и Суджанского района подключили депутатов и общественников. Среди главных задач — разминирование территорий, отметил Хинштейн.

«Ключевая задача — вернуть число населения на тот уровень, который был до начала вторжения. Это немногим более 152 тыс. человек. На август 2024-го в Суджанском районе жили более 24 тыс. человек, в административном центре — около 5 тыс. На территории района находилось около 10 тыс. домовладений», — подчеркнул он.

Мэрия Суджи опубликовала опрос жителей о том, готовы ли они вернуться в родной город. По данным на 16:00 мск 16 марта, более 77% собираются вернуться.

«Домой! Как говорится: «Глаза боятся, руки делают»», – пишет местная жительница.

«Очень хочется домой, но ребенок важнее», – отмечает другая.

Оккупация Суджи

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Активное наступление российских войск на позиции украинцев началось 8 марта. Переломным моментом стала операция по выходу в тыл украинских подразделений в Судже. Меньше чем за неделю более 800 российских бойцов преодолели по трубе 14 километров. В операции приняли участие подразделения ДШБР «Ветераны», ДРШБР «Восток», 30-й мотострелковый полк, 11-я бригада ВДВ и спецназ «Ахмат» (группа «Аида»).

«Время сокращается, как шагреневая кожа». В Кремле призвали ВСУ сдаваться быстрее За время операции в Курской области ВСУ, по данным МО РФ, потеряли более 67 тыс. военных... 15 марта 15:20

Минобороны России сообщило об освобождении Суджи 13 марта. На следующий день ведомство заявило, что за неделю под контроль российских военных вернулись 29 населенных пунктов приграничного региона.