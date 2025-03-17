Вассерман заявил, что идею учить детей военному делу с 5-го класса следует обсудить

Идея учить детей военному делу с 5-го класса достойна обсуждения. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с изданием «Подъем»‎.

«Военная подготовка, занятия боевыми искусствами и тому подобные упражнения, не нравящиеся озабоченным мамочкам обоих полов (говорю так, поскольку многие мужчины тоже грешат тем, что принято называть женской психологией), воспитывают, помимо прочего, хорошее понимание и ощущение того, что такое насилие, и, соответственно, учат от него воздерживаться», — сказал Вассерман.

17 марта первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в российских школах нужно с пятого класса ввести военную подготовку.

По его словам, после событий в Курской области детей нужно обучать оказанию первой медицинской помощи, действиям при воздушной атаке, а также защищать себя и своих близких. Он отметил, что в Курской области, подвергшейся вторжению ВСУ, малое количество граждан знали об оказании помощи и о том, как сделать перевязку или наложить жгут. Помимо этого, мирные жители, по словам парламентария, не знали о том, как защитить себя от дронов Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.