Таиланд захотел сократить срок безвизового пребывания туристов

Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней в целях борьбы с нелегальной занятостью. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Уточняется, что министерство туризма и спорта страны сообщило о достижении принципиального согласия причастных ведомств по необходимости применения этой меры, чтобы ограничить возможности теневого бизнеса, который пользуется преимуществами продолжительного безвизового периода.

По словам главы минтуризма Соравонга Тхиентхонга, МИД королевства признал проблему. Он заявил, что таиландские чиновники продолжат обсуждать дополнительные детали, связанные с этим вопросом, прежде чем официально объявить о своем решении.

По информации представителей туристической индустрии, дальнемагистральные туристы в среднем останавливаются в Таиланде на срок от 14 до 21 дня, путешественники из соседних стран проводят в стране около недели. Ассоциация турагентов Таиланда, в свою очередь, обратила внимание на рост числа иностранных граждан, которые ведут бизнес в стране или нелегально работают.

До этого в Таиланде полицейские арестовали гражданина Великобритании за просроченную на рекордные 25 лет туристическую визу.

Ранее тайский таксист вернул туристке сумку с сотнями тысяч рублей, забытую в машине.