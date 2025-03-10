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Тайский таксист вернул туристке сумку с сотнями тысяч рублей, забытую в машине

В Таиланде таксист вернул сумку с деньгами туристке, которая уже уехала из страны
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Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Таксист из Бангкока вернул японке сумку с сотнями тысяч рублей, забытую в его машине. Об пишет The Thaiger.

В начале марта 63-летний таксист Чум Кхамвиангса подвез туристку из Японии. Уже высадив ее у места назначения, он взял другой заказ и, когда следующий пассажир садился в его машину, увидел на заднем сидении сумку с долларами США, японскими иенами, южнокорейскими вонами и вьетнамскими донгами. Водитель понял, что сбережения принадлежат японке, и решил вернуть деньги, забеспокоившись, что у иностранки могут возникнуть проблемы с оплатой еды и жилья.

Для этого он обратился на местную радиостанцию Phithak Santirat FM91, где рассказал об обстоятельствах обнаружения потерянной вещи, и в тайскую полицию. Радиостанция нашла отель, в котором останавливалась японская туристка, которая к тому моменту уже вернулась на родину.

Растроганная японка попросила, чтобы представитель отеля забрал вещи от ее имени. Она призналась, что никак не ожидала увидеть свои ценности снова, выразила таксисту свою благодарность и сообщила, что планирует снова посетить Таиланд в следующем месяце.

Ранее в Нижегородской области таксист спас пенсионерку от мошенников.

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