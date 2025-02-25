Тайские полицейские арестовали британца за просроченную на рекордные 25 лет туристическую визу

Daily Mail: в Таиланде арестовали британца, виза которого оказалась просроченной на 25 лет

Британец задержан в Таиланде за превышение срока визы на 25 лет, пишет Daily Mail.

Полиция Таиланда арестовала 60-летнего британца, который прожил в стране более 25 лет, превысив срок действия своей туристической визы на такой же срок. Мужчина, чья личность не разглашается, въехал в Таиланд в 2000 году по 30-дневной визе и с тех пор никогда не покидал страну.

Инцидент произошел в северной провинции Чиангмай, где иммиграционные власти проводили рейд по выявлению иностранцев с просроченными визами. Британец не смог предъявить паспорт при проверке, а дальнейшее расследование показало, что он не имел никаких иммиграционных штампов с момента въезда в страну.

«Он задержался в Таиланде на 9135 дней — это рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал пакистанцу, который прожил здесь 10 лет», — заявил представитель полиции.

Британец прожил в Бангкоке 13 лет, где построил жизнь с тайской женщиной, от которой у него есть ребенок. Позже пара переехала в Чиангмай по экономическим причинам.

Полиция отметила, что мужчина не работал и жил на деньги, присылаемые его семьей из Великобритании.

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