Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Включайте Штрилица»: россиянам раскрыли схему обмана с самозапретом на кредиты

Консультант Колбасина: у мошенников появилась схема с самозапретом на кредиты
close
Depositphotos

Мошенники начали использовать для обмана россиян и кражи у них средств новую схему, основанную на появившейся у жителей возможности оформить самозапрет на кредиты. Они сообщают своим жертвам о якобы содержащихся в заявке на эту услугу ошибках, для исправления которых просят пройти по присланной ссылке, сообщила 360.ru бизнес-консультант и эксперт центра «Финансовое здоровье» Наталья Колбасина.

Сообщая об «ошибках», преступники присылают россиянам ссылки на фишинговые сайты, которые крадут личные данные.

«Учитывая, что сейчас более пяти миллионов человек установили самозапрет, мошенники обзванивают россиян», — предупредила специалист.

Чтобы защититься от злоумышленников, нужно следовать принципу «нулевого доверия», который помогает противостоять попыткам преступников вывести свою жертву на эмоции. Обычно бывает непросто распознать звонок от мошенника, но, если собеседник начинает говорить об ошибках, списании средств с банковских карт, оформлении кредита и прочем — это тревожный сигнал. Лучше всего взять паузу, включить внутреннюю тревогу и прервать разговор, посоветовала эксперт.

«Нужно выбрать себе героя — Штирлица, или мисс Марпл, или любого другого — и при подозрительных звонках представить себя в роли этого героя, включить внутреннюю тревожную кнопку — здоровую подозрительность — и положить трубку», — подчеркнула Колбасина.

По ее мнению, это позволит человеку прийти в себя, собраться мыслями и выйти из-под влияния мошенников. Также она призвала ни в коем случае не переходить по присылаемым ссылкам по почте, в мессенджерах, сообщениях. Важно учитывать, что сотрудники банков, «Госуслуг», официальных ведомств никогда не присылают никакие ссылки – это железное правило, заключила консультант.

До этого в МВД РФ сообщили, что мошенники начали рассылать пользователям Telegram сообщения о смерти знакомых людей, которые содержат вредоносное программное обеспечение. Россиян призвали проявлять осторожность и проверять любую поступающую информацию.

Ранее сообщалось, что россиянам станут чаще возвращать деньги, украденные мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами