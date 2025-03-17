«Это иллюзия»: в‎ ГД усомнились, что государство сможет содержать приюты для животных

Госдума: государство не будет содержать приюты для бездомных животных

Государство не будет содержать приюты для бездомных животных и выделять на них деньги. Такое заявление сделал заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, его цитирует ТАСС.

«‎Все эти иллюзии, что мы там будем приюты содержать, выделять туда деньги и так далее — это неправда»‎, — сказал вице-спикер Думы на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.

По его словам, в части регионов РФ граждане самостоятельно решили проблему бродячих животных. Кара-оол также выразил мнение, что в части защиты дети важнее, чем животные.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сегодняшнее законодательство не защищает ни животных, ни людей, а лишь только интересы бизнеса, приютов для бездомных собак.

18 марта этого года Дума в первом чтении рассмотрит проект закона о защите населения от нападений бездомных животных.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас ранее заявлял, что в России необходимо ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей.

Ранее россияне ответили, сталкиваются ли они с бездомными собаками.