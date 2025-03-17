Отказ Сербии ввести санкции против России является одной из причин, по которым Европа занимается тайным подрывом и раскачиванием стабильности в стране. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

«‎Первопричины недовольства Сербией состоят в двух вещах: активное, четкое, долгосрочное неприятие антироссийских санкций Брюсселя. Руководство Сербии со стороны коллективного Запада выдержало давление, угрозы, пробное использование вторичных санкций за неприсоединение к антироссийским», — сказал российский посол.

Вторая причина происходящего, на его взгляд, заключается в позиции властей Сербии по Косово и Метохии, которая не устраивает Европу.

До этого Боцан-Харченко заявил, что Россия поддерживает президента Сербии Александра Вучича, поскольку он с самого начала беспорядков был готов к диалогу

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.