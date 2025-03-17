Утечка около 60 тонн масла произошла на трансформаторной станции в европейской стране

Statnett: утечка около 60 тонн масла произошла на трансформаторной станции в Норвегии

Неизвестные смогли проникнуть на территорию трансформаторной станции в Норвегии и отвинтить кран у трансформатора, в результате этого произошла утечка порядка 50-60 тонн масла. Об этом сообщает компания-оператор электросетей Норвегии Statnett.

«Кто-то проник внутрь, перерезав забор, и открыл кран трансформатора, в результате стало вытекать масло. Дело расследует полиция», — сказал представитель компании Томас Феннефос.

Во второй половине дня 16 марта компания получила сообщение от пожарной службы о возможной утечке масла на неработающей трансформаторной станции в населенном пункте Берум. Прибывшие на место работники компании устранили причину утечки.

По оценкам организации, в почву, возможно, утекло 50-60 тонн масла, большую часть которого удалось собрать. Также сообщается, что часть масла могла утечь глубоко в почву и в реку Саннвик. В данный момент ведутся работы по устранению загрязнения.

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