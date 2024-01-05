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Финляндия остается транзитером российского ядерного топлива

Финский регулятор: последняя поставка ядерного топлива РФ была в декабре

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Shutterstock

Финляндия остается транзитером российского ядерного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финский ядерный регулятор.

Как рассказал агентству представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссон, транзитные перевозки ядерного топлива РФ начались осенью 2022 года. В 2023 году было несколько поставок, последняя — в декабре, отметил он.

Исакссон подчеркнул, что ядерное топливо не подпадает под санкции Евросоюза. По его мнению, транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении российского ядерного топлива.

В декабре финский энергоконцерн Fortum объявил тендер на поставки ядерного топлива на АЭС с реакторами советского образца «Ловииса». В сообщении говорилось, что с 2027 по 2030 год поставлять топливо на объект будет Россия.

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