Министр промышленности и торговли назвал сроки поставок первых Ту-214

Министр Алиханов: первые самолеты Ту-214 планируется поставить в 2025 году

Первые самолеты Ту-214 поставят в 2025 году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности Российской Федерации. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», — сказал он.

Кроме того, министр рассказал о намерении начать поставки воздушных судов МС-21 для авиакомпаний РФ в 2026 году.

Выставка NAIS-2025 проходит 5-6 февраля в Москве в «Крокус Экспо». В мероприятии участвуют ведущие холдинги госкорпорации, они обсуждают вопросы создания пула подменных двигателей, сервисного обслуживания и увеличения современных мощностей ремонта.

До этого сообщалось, что ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАК) и АО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7) подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу расширения флота авиакомпании.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.