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Бывший порноактер получил ранение в мошонку на СВО

Бывший порноактер Олейник рассказал, что в зоне СВО его ранило в мошонку
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Алексей Олейник/VK

Бывший порноактер Алексей Олейник, известный под псевдонимом Садко, получил ранение в мошонку в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Baza.

Артист отметил, что в целом после СВО был весь в ранениях. Только за полтора месяца в боях под Харьковом он был ранен четыре раза. Однако самое последнее ранение оказалось серьезнее всего — тогда была повреждена его мошонка. По его словам, противник в основном атаковал его и других бойцов Вооруженных сил России при помощи беспилотников.

Один из таких налетов пришелся на 26 января. Украинцы ударили два раза, и два раза Олейник терял сознание от боли в результате ранения. В интервью он поделился, что чудом добрался до блиндажа, в котором провел двое суток практически без движения, воды и еды.

«Как впоследствии показал осмотр, осколок прошел ровно сквозь мошонку, оставив по осколку в каждом. Осколок был горячий, он, проходя через мошонку, запаял раны — я поэтому кровью не истек», — поделился деталями своего ранения бывший порноактер.

На СВО Олейник оказался осенью 2022 года, попав на фронт по повестке, присланной после начала частичной мобилизации в РФ. Сначала он был назначен старшим стрелком, а потом — оператором танка. Позднее же россиянин стал командиром танкового взвода.

В начале января стало известно о другом участнике СВО, который 12 дней ползком добирался к своим сослуживцам. 38-летний санинструктор Алексей Лиханов вынес с поля боя нескольких сослуживцев во время обстрела ВСУ и сам был ранен в стопу и колено. Товарищи не смогли найти его и ушли с позиций. Военный двигался ползком без воды и еды, периодически теряя сознание от боли и холода. Свой день рождения, 15 марта, Лиханов встретил в пустом заснеженном лесу, а ко дню рождения жены, 20 марта, добрался до сослуживцев.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о раненом бойце, в одиночку оборонявшем здание.

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