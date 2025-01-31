Российский боец 12 дней полз к сослуживцам и выжил

Российский военный, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, 12 дней добирался ползком к своим сослуживцам. Об этом сообщает Telegram-канал «Царьград».

По информации журналистов, 38-летний санинструктор Алексей Лиханов вынес с поля боя нескольких сослуживцев во время обстрела, но сам был ранен — осколки снарядов раздробили ему стопу и колено. Товарищи не смогли найти его и ушли с позиций. Осознав, что ему надо самому пробираться к своим, Лиханов начал двигаться ползком. Запасов еды и воды у него при себе не было, а из вооружения остались лишь две гранаты.

Мужчина продолжал ползти по мерзлой земле, периодически теряя сознание от боли и холода. Свой день рождения, 15 марта, Лиханов встретил в пустом заснеженном лесу, а ко дню рождения своей жены, 20 марта, он добрался до сослуживцев.

До этого забайкальский казак Александр Абрамцев с позывным «Ворон» рассказал, как нашел в окопе икону Божьей Матери со своим именем, и она спасла его в зоне специальной военной операции.

Telegram-канал «Военное дело» также сообщал, что российский солдат выжил в зоне СВО благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет. На опубликованном журналистами видео военнослужащий из Башкирии показал пробитый выстрелом документ, который он носил в нагрудном кармане.

Ранее российский штурмовик отбил дрон ВСУ прикладом автомата.