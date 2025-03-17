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В Перми больная туберкулезом женщина сбежала из больницы и угодила в сугроб

В Перми не спасли женщину, которая сбежала из больницы и упала в сугроб
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Depositphotos

В Перми женщина пострадала после попытки побега из медучреждения. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в краевой инфекционной больнице. В палату она попала ночью, с подтвержденным туберкулезом, сама женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов пациентке удалось сбежать, однако в какой-то момент она упала в сугроб и получила травму груди, самостоятельно выбраться у нее не получилось.

Позже ее обнаружили и вызвали медиков, специалисты оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

В минздраве региона информацию об инциденте подтвердили. Там добавили, что женщина действительно добровольно ушла из медучреждения, накануне инцидента она праздновала свой 35-й день рождения.

До этого в Пермском крае директора школы накрыло снегом во время чистки крыши в частном доме. Из сугроба она не смогла выбраться. Позже коллеги заметили, что женщины нет на рабочем месте, и попросили участкового проверить ее. Спасти пострадавшую мужчина не смог.

Ранее в Нефтеюганске девушка упала с седьмого этажа, приземлилась в сугроб и выжила.

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