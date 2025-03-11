Найдено природное вещество, защищающее от рубцевания печени

Ученые из Нанкинского университета китайской медицины установили, что содержащийся во фруктах и овощах кверцетин (витамин группы Р) замедляет прогрессирование фиброза печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomolecules and Biomedicine.

Фиброз печени — это патология, возникающая в результате хронических заболеваний, таких как вирусный гепатит, алкогольная болезнь печени и неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Без лечения фиброз может привести к циррозу, раку печени и печеночной недостаточности.

На сегодняшний день методы лечения фиброза в основном являются поддерживающими — не существует доступных лекарств, которые непосредственно воздействуют на процесс фиброза.

Одним из перспективных направлений в лечении является воздействие на гликолиз — процесс, с помощью которого клетки вырабатывают энергию. В частности, ученые изучают влияние гликолиза в эндотелиальных клетках синусоидов печени (LSEC), которые образуют сосуды. Их неправильная работа может привести к воспалению и фиброзу.

Исследования на мышах показали, что природный флавоноид кверцетин может замедлить прогрессирование фиброза печени, воздействуя на гликолиз. Кверцетин снижает активность ключевых ферментов, участвующих в этом процессе. Кроме того, кверцетин предотвращает фиброз, снижая уровень CXCL1 — молекулы, которая привлекает нейтрофилы (иммунные клетки) в область воспаления.

В экспериментах на мышах кверцетин показал хорошие результаты, снижая уровни ферментов печени (АЛТ и АСТ) и маркеров фиброза (гиалуроновой кислоты и проколлагена III типа). Он также сокращал отложение коллагена в печени, что помогало предотвратить утолщение тканей.

Ученые отметили, для подтверждения этих эффектов на людях необходимы дополнительные исследования. Если они будут успешными, кверцетин может стать новым методом лечения заболеваний печени, расширяя возможности терапии за пределы устранения симптомов.

Ранее были названы лекарства, повышающие риск поражения печени.