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Названы симптомы рака печени

Врач Басанов: боль под ребрами справа может указывать на рак печени

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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

На ранних стадиях рак печени может не проявлять явных признаков. Когда опухоль увеличивается, появляются симптомы: боль в правом подреберье, потеря веса, слабость, тошнота и вздутие живота. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

С развитием заболевания могут появиться желтуха и асцит (скопление жидкости в животе). В запущенных случаях — кровотечения и ухудшение работы органов.

«На первой стадии опухоль не выходит за пределы печени, на второй — опухоль может проникать в сосуды. На третьей стадии рак проникает в соседние органы и лимфоузлы. На четвертой стадии опухоль метастазирует в отдаленные органы, лечение становится более сложным. Основные факторы риска включают вирусные гепатиты, цирроз, хроническое потребление алкоголя, сахарный диабет, паразитарные инфекции и длительный контакт с токсичными веществами, такими как мышьяк. Эти факторы могут способствовать развитию заболевания», – рассказал доктор.

Диагностика включает УЗИ, КТ, МРТ и биопсию. Эти методы помогают точно установить диагноз и стадию заболевания.

«Лечение зависит от стадии рака. На ранних стадиях проводят операцию, возможно удаление части печени. При более поздних стадиях используются радиочастотная абляция, артериальная эмболизация, химиотерапия и лучевая терапия для замедления прогрессирования заболевания и улучшения качества жизни пациента. Прогноз тоже зависит от стадии. На ранних стадиях пятилетняя выживаемость может превышать 80%, но на поздних стадиях она значительно снижается», — заключил доктор.

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