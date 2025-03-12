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В России планируют ускорить выплаты семьям участников СВО

Сенатор Лантратова: в России ускорят выплаты семьям участников СВО
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Совете Федерации России планируют ускорить выплаты семьям участников спецоперации. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова.

По ее словам, в случае принятия поправок некоторые единовременные пособия смогут перечислять за 15 дней. Она уточнила, что в Совфеде также планируют поддерживать совершеннолетних детей, которые потеряли родителя-участника СВО. Военным также хотят дать право на бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии.

«Мы планируем оперативно превращать запросы людей в законодательные инициативы, продумывать, как их реализовать. Во время личных приемов бойцов в фонде «Защитники Отечества», а также встреч с их женами и матерями мы постоянно получаем обращения, которые требуют решений на законодательном уровне», — добавила Лантратова.

Депутат Госдумы Максим Иванов до этого говорил, что родственники и близкие участников специальной военной операции не могут получить выплаты из-за прописки. С просьбой разобраться, «почему их «динамят», к парламентарию обратились в том числе и сами военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в России ввели выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами.

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