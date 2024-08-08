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Названы условия для получения участниками СВО выплаты в 400 тысяч рублей

Кабмин утвердил правила для отдельной выплаты участникам СВО 400 тысяч рублей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство России утвердило правила, в рамках которых будет осуществляться отдельная выплата в 400 тыс. рублей тем военнослужащим, которые заключили контракт для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту. Выплата будет проведена в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа», — говорится в сообщении.

Кроме того, выплаты могут получить граждане, выполняющие боевые задачи на территориях новых регионов России. Для этого их контракты с Минобороны должны быть заключены в период с 1 августа по 31 декабря текущего года.

31 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты для контрактников до 400 тыс. рублей. До 1 августа 2024 года размер выделяемых средств составлял 195 тыс. рублей.

После этого решение об увеличении выплат поддержали власти ряда регионов. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в регионе сумма выросла до 1,2 млн рублей. При этом в Тамбовской области размер льготы увеличили в четыре раза.

Ранее в РФ мужчину заставили вернуть выплату за подписанный контракт для участия в СВО.

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