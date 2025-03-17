Россиян предостерегли от попыток «почистить сосуды»

Среди россиян набирают популярность разные методы «очистки сосудов» и избавления от бляшек с помощью БАДов и таких продуктов, как чеснок. Однако на самом деле все это не работает – бляшки удаляют медикаментозно или хирургическим путем, а главный способ профилактики их дальнейшего появления – это изменение образа жизни, рассказал к. м. н., сосудистый хирург, завотделением сосудистой хирургии Чеховского сосудистого центра Николай Талов.

Атеросклеротическая бляшка – это патологическая ткань в виде наложения липидов, соединительной ткани и отложения кальция, отметил доктор.

«Представить себе какое-то средство, которое может безопасно и эффективно устранить этот субстрат, можно с трудом», — подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Для удаления бляшки хирург рассекает сосуд и устраняет ее или ее фрагмент. Также применяются различные малоинвазивные способы, подразумевающие использование специальных устройств, разрушающих бляшку как «бур».

Однако важно помнить, что все операции и прочие манипуляции не помогут победить причину образования бляшек – это атеросклероз или нарушение липидного обмена. Он лечится только изменением образа жизни, в том числе отказом от курения. В противном случае стабилизация уровня липидов хирургическая борьба с атеросклерозом принесет только временный результат, а через некоторое время проблема вернется, предупредил врач.

«Не существует каких-то чудодейственных средств, которые могут «прочистить сосуды», тем более медикаментозно, — подчеркнул он. — Все средства и способы, направленные на восстановление кровотока, проводятся врачами в специальных условиях».

До этого британский терапевт Ахмед Абд Эльбари предупредил, что «сердцебиение в ушах» может быть признаком аневризмы — опасного выпячивания стенки кровеносного сосуда, которое может привести к летальному исходу. Также это может указывать на наличие опухоли в области головы или шеи.

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