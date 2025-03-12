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Ученые выяснили, как в организме появляются кристаллы холестерина

PNAS: холестерин в сосудах и желчном пузыре кристаллизуется неровными слоями
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University of Houston

Американские ученые из Хьюстонского университета впервые в реальном времени запечатлели образование кристаллов холестерина в условиях, имитирующих человеческий организм. Открытие может помочь в разработке терапии от заболеваний сердца и желчнокаменной болезни. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Кристаллы холестерина способны накапливаться в кровеносных сосудах или желчном пузыре, вызывая закупорки, боль и серьезные заболевания. Однако до сих пор мало что было известно о том, как именно холестерин приобретает кристаллическую форму.

Ученые использовали специальный растворитель, имитирующий естественную среду организма, чтобы создать кристаллы холестерина с физиологически значимой структурой. Это позволило наблюдать за ростом кристаллов в режиме реального времени.

Исследователи выяснили, что кристаллы холестерина растут слоями, которые взаимодействуют друг с другом, замедляя рост в определенных областях. Это контрастирует с другими системами, где рост происходит беспрепятственно.

Полученные данные открывают новые возможности для разработки терапевтических средств, которые смогут избирательно взаимодействовать с поверхностями кристаллов, замедляя их рост. Это может помочь в борьбе с заболеваниями, вызванными накоплением холестерина.

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