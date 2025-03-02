Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван неочевидный признак аневризмы сосудов мозга

Daily Mail: стук сердца в ушах может быть признаком аневризмы сосудов мозга
close
Shutterstock/Yurii_Yarema

По словам британского терапевта Ахмеда Абд Эльбари, «сердцебиение в ушах» может быть признаком аневризмы — опасного выпячивания стенки кровеносного сосуда, которое может привести к летальному исходу. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач объяснил, что состояние, при котором в ушах возникает странный свистящий или пульсирующий ритмичный шум, называется пульсирующим тиннитусом.

В большинстве случаев пульсирующий тиннитус возникает из-за относительно незначительных проблем со здоровьем и естественных состояний, таких как повышенная активность щитовидной железы, анемия или беременность. Однако иногда ритмичный шум в ушах может указывать на аневризму сосуда головного мозга.

При аневризме стенка сосуда растягивается. Опасность этой патологии заключается в возможности разрыва образования по мере его роста с развитием обширного внутримозгового кровоизлияния. Доктор Эльбари отмечает, что это может привести к летальному исходу.

Врач добавил, что пульсирующий тиннитус также может указывать на наличие опухоли в области головы или шеи. Иногда новообразования оказывают давление на окружающие ткани, что означает, что сопровождается локальным усилением кровотока в определенных сосудах.

Ранее ученые выяснили, что хронический стресс ухудшает слух.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами