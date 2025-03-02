Назван неочевидный признак аневризмы сосудов мозга

Daily Mail: стук сердца в ушах может быть признаком аневризмы сосудов мозга

По словам британского терапевта Ахмеда Абд Эльбари, «сердцебиение в ушах» может быть признаком аневризмы — опасного выпячивания стенки кровеносного сосуда, которое может привести к летальному исходу. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач объяснил, что состояние, при котором в ушах возникает странный свистящий или пульсирующий ритмичный шум, называется пульсирующим тиннитусом.

В большинстве случаев пульсирующий тиннитус возникает из-за относительно незначительных проблем со здоровьем и естественных состояний, таких как повышенная активность щитовидной железы, анемия или беременность. Однако иногда ритмичный шум в ушах может указывать на аневризму сосуда головного мозга.

При аневризме стенка сосуда растягивается. Опасность этой патологии заключается в возможности разрыва образования по мере его роста с развитием обширного внутримозгового кровоизлияния. Доктор Эльбари отмечает, что это может привести к летальному исходу.

Врач добавил, что пульсирующий тиннитус также может указывать на наличие опухоли в области головы или шеи. Иногда новообразования оказывают давление на окружающие ткани, что означает, что сопровождается локальным усилением кровотока в определенных сосудах.

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