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Максим Фадеев рассказал о потере слуха

Продюсер Максим Фадеев заявил, что частично глухой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал в Telegram-канале, что 20 лет назад почти перестал слышать.

По словам Фадеева, ему диагностировали 90% глухоты. С тех пор ему удалось вернуть слух, но частично.

«Представьте: музыкант, который не слышит. Врачи мне не помогли. Только акупунктура — болезненно, медленно — вернула часть слуха: 30% в одном ухе, 60% в другом», — поделился композитор.

Фадеев отметил, что 16-24% случаев потери слуха происходят из-за громкого шума. К примеру, музыки в клубах или в наушниках. Он посоветовал поклонникам проверять слова и учить близких беречь уши.

«Они нужны не только для музыки, но и для слов «я тебя люблю», смеха друзей, первых слов ваших детей», — заявил продюсер.

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе». 28 ноября вышла дебютная песня нового состава.

Ранее Фадеев назвал золотой состав SEREBRO.

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