Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта неожиданная опасность шумоподавляющих наушников

The Guardian: наушники с шумоподавлением ухудшают обработку звуков мозгом
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что использование наушников с функцией подавления шума может снизить слуховые навыки, особенно среди молодых людей. Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам специалистов, в последнее время к врачам стали чаще обращаться люди с жалобами на слух. Но тесты этих пациентов показывают нормальные результаты.

Исследователи считают, что ухудшение воспринимаемых звуков связаны с расстройством слуховой обработки (РСО). В этом состоянии мозг не может эффективно фильтровать и интерпретировать акустические сигналы.

«Мозг привык обрабатывать множество звуков одновременно. Шумоподавление ограничивает этот процесс, предоставляя только один источник звука. Это может сделать мозг «ленивым»», — объяснила руководитель отделения взрослой аудиологии в Имперском колледже Лондона Рене Алмейда.

РСО чаще диагностируют от детей, но предполагается, что взрослые также могут столкнуться с этой проблемой из-за длительного использования шумоподавляющих наушников.

Ученые также допускают, что слух может снижаться из-за прослушивания музыки с высокой громкостью. Для профилактики РСО исследователи рекомендуют использовать наушники с костной проводимостью, тренировать слух и ограничить использование функцию шумоподавления.

Ранее стал известен самый безопасный для здоровья тип наушников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами