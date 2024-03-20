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Врач объяснила, как избежать весеннего авитаминоза у детей

Врач Басова: в борьбе с детским авитаминозом поможет полноценное питание

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Предотвратить авитаминоз у детей поможет полноценное и разнообразное питание, богатое витаминами и минералами. Об этом сообщила диетолог НИКИ детства Анна Басова. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Врач напомнила, что весной у ребенка может наблюдаться сонливость, сильная усталость и обострение имеющихся хронических заболеваний.

«Авитаминоз свидетельствует о полном отсутствии витаминов. Большинство витаминов не могут самостоятельно синтезироваться и обязательно должны поступать вместе с пищей. Важно кормить ребенка натуральными продуктами: мясом, рыбой, фруктами, кашами, злаками, молочными продуктами», — подчеркнула специалист.

Также она посоветовала принимать витамин Д в профилактической дозе.

До этого врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина посоветовала в борьбе с авитаминозом включить в рацион цитрусовые, киви и зеленые листья. Также, по ее словам, обеспечить организм питательными веществами можно, употребляя ягоды, орехи, бобы, яйца, рыбу и молочные продукты.

Ранее россиянам рассказали о пользе овощных и фруктовых соков весной.

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