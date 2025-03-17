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Врач объяснила, как смягчить симптомы ПМС с помощью питания

Врач Титова: для облегчения симптомов ПМС нужно есть овощи и каши
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Исключение продуктов с высоким содержанием соли из рациона в период со второй фазы цикла (с 14 дня до начала менструации) поможет избавиться от некоторых симптомов предменструального синдрома (ПМС), в частности от головной боли и тошноты. Об этом kp.ru рассказала гинеколог, маммолог, кандидат медицинских наук, нутрициолог Елена Титова.

Она также советует не пить газированные и алкогольные напитки и ограничить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и глютена. Вместо этого врач рекомендует есть легкие салаты, рыбу и нежирные виды мяса, каши и орехи. Если беспокоят тянущие боли внизу живота, стоит исключить острое, копченое и жирное, а также газировку, и есть курагу, изюм, инжир и оливковое масло.

Для облегчения симптомов ПМС Титова советует есть больше фруктов, овощей и цельнозерновых каш, чтобы наладить работу кишечника и улучшить пищеварение.

«Обязательно обращаем внимание на семена: семя льна, а также чиа добавляем обязательно в рацион, например, в каши», — заключила она.

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева до этого говорила, что при признаках предменструального синдрома (ПМС), таких как раздражительность, неспровоцированный гнев или апатия, помогут покой, свежий воздух и легкое питание. Также, по ее словам, облегчить симптомы ПМС, в том числе физические (боли, отечность) можно с помощью гормональных контрацептивов.

Ранее были названы симптомы перед месячными, с которыми нужно обратиться к врачу.

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