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Названы симптомы перед месячными, с которыми нужно обратиться к врачу

Врач Ерофеева: с пятью и более симптомами ПМС следует обратиться к врачу

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Пять и более симптомов предменструального синдрома (ПМС) требуют обращения к врачу. Об этом «Радио 1» рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

Чаще всего ПМС начинается с середины цикла (с овуляции) и проходит до первых дней менструации. В этот период женщина может испытывать плаксивость, тревогу, гнев, бессонницу, утомляемость, изменение либидо. Возможны отеки пальцев рук, живота, молочных желез.

«Ощущение распирания, переполненности, как будто бы все ткани насыщены жидкостью, головные боли, ощущение распирания в животе, повышенное газообразование, запоры или понос», — объяснила врач.

Другие симптомы ПМС включают панические атаки, неприятные мысли, иногда суицидальные, различные формы галлюцинаций, чувствительность к запахам, тошноту.

Если женщина испытывает более пяти перечисленных симптомов, ей стоит обратиться к гинекологу. Он может направить к терапевту или кардиологу в зависимости от жалоб. При этом не всегда ПМС указывает на какой-то дисбаланс, подчеркнула врач. Женщина может быть просто чувствительна к нормальному уровню гормонов.

Ранее ученая рассказала, что противозачаточные таблетки меняют реакцию женщин на стресс.

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