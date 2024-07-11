Врач назвала способ справиться с симптомами ПМС

При признаках предменструального синдрома (ПМС), таких как раздражительность, неспровоцированный гнев или апатия, помогут покой, свежий воздух и легкое питание. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Также, по ее словам, облегчить симптомы ПМС, в том числе физические (боли, отечность) можно с помощью гормональных контрацептивов.

«Они влияют на водно-электролитный обмен, то есть могут выводить лишнюю часть жидкости из организма, а это напрямую связано при отечности в ПМС. Еще они улучшают кожу, состояние волос, состояние слизистых оболочек женщины и балансируют центральную нервную систему», — объяснила врач.

При этом она подчеркнула, что такой препарат может быть выписан только опытным гинекологом, поэтому назначение строго индивидуально.

Акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Анастасия Соколовская до этого рассказала, что небольшой набор веса в период менструации является нормой и связан с отеками, впоследствии масса тела вернется к исходным показателям. Однако, по ее словам, если женщина начнет употреблять много быстрых углеводов, которые в избытке содержатся в мучном и сладком, накапливаться будет не только жидкость, но и жировая ткань.

Ранее врач рассказала, при каких симптомах ПМС следует обратиться к врачу.