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Хинштейн осудил чиновника за пассивную работу по выдаче жилищных сертификатов

Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района за работу по жилищным сертификатам
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства подверг критике врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу по выдаче жилищных сертификатов. Полная запись заседания размещена на странице администрации Курской области в соцсети «ВКонтакте».

«Я обращаюсь к исполняющему обязанности главы района, просто предупреждаю, потому что такого рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей, и хочу, чтобы наши жители об этом знали, где причина и в чем, извините, затык», — заявил он.

Хинштейн отметил, что не хочет слушать слова о том, что «так работать невозможно», поскольку данные высказывания просто недопустимы. Врио губернатора подчеркнул, что за весь период работ было выдано более 7 тыс. сертификатов и работы уже почти завершены, однако полностью закрыть задачу мешает Суджанский район.

До этого Хинштейн заявил о желании жителей Курской области остаться в регионе и призвал создать необходимые для этого условия. Он заявил, что властям важно не только построить один объект взамен разрушенного, но и в целом создать подходящие условия для жизни людей. В том числе речь идет о необходимости «поднять экономику», вводя в эксплуатацию новые предприятия.

Ранее чиновник извинился за негатив из-за выдачи жилищного сертификата «мигрантам».

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