Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рязанский чиновник извинился за негатив из-за выдачи жилищного сертификата «мигрантам»

Рязанский чиновник Ромодин извинился за ситуацию с жилищным сертификатом
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Глава администрации Скопинского района Рязанской области Михаил Ромодин публично принес извинения семье Искандаровых за негативную общественную реакцию, вызванную вручением им сертификата на приобретение жилья в рамках социальной программы. Об этом он заявил в видеообращении в Telegram-канале.

Ромодин подчеркнул, что они не заслужили подобного отношения. Он охарактеризовал Искандаровых как благополучную и позитивную семью, подробно описав социальный статус родителей: отец семейства — уроженец Скопинского района, работающий водителем, мать — медсестра межрайонного медицинского центра, находящаяся в настоящее время в декретном отпуске, воспитывающая троих малолетних детей.

Ромодин отметил, что его извинения адресованы непосредственно семье и направлены на смягчение последствий необоснованной критики в их адрес.

На этой неделе сразу в нескольких регионах РФ почти одновременно обострился «жилищный вопрос». Скандалы связаны с вручением жилищных сертификатов семьям бывших мигрантов. Проблемой заинтересовался Следственный комитет.

Ранее Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами