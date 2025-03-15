Рязанский чиновник извинился за негатив из-за выдачи жилищного сертификата «мигрантам»

Глава администрации Скопинского района Рязанской области Михаил Ромодин публично принес извинения семье Искандаровых за негативную общественную реакцию, вызванную вручением им сертификата на приобретение жилья в рамках социальной программы. Об этом он заявил в видеообращении в Telegram-канале.

Ромодин подчеркнул, что они не заслужили подобного отношения. Он охарактеризовал Искандаровых как благополучную и позитивную семью, подробно описав социальный статус родителей: отец семейства — уроженец Скопинского района, работающий водителем, мать — медсестра межрайонного медицинского центра, находящаяся в настоящее время в декретном отпуске, воспитывающая троих малолетних детей.

Ромодин отметил, что его извинения адресованы непосредственно семье и направлены на смягчение последствий необоснованной критики в их адрес.

На этой неделе сразу в нескольких регионах РФ почти одновременно обострился «жилищный вопрос». Скандалы связаны с вручением жилищных сертификатов семьям бывших мигрантов. Проблемой заинтересовался Следственный комитет.

Ранее Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области.