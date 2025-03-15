Хинштейн заявил о желании жителей Курской области остаться в регионе

Большинство людей в Курской области хотят остаться жить на ее территории. Такое заявление в ходе интервью для ТАСС сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, подавляющее число жителей Курской области — патриоты.

«Они хотят жить здесь, на курской земле, а жители приграничья хотят вернуться обратно. Мы эти условия для них должны, конечно же, создать», — добавил чиновник.

Также исполняющий обязанности губернатора высказался о реализации программы по восстановлению региона. Он отметил, что властям важно не только построить один объект взамен разрушенного, но и в целом создать подходящие условия для жизни людей. В том числе речь идет о необходимости «поднять экономику», вводя в эксплуатацию новые предприятия.

«Это очень и очень большой объем работы», — резюмировал Хинштейн.

14 марта исполняющий обязанности губернатора Курской области сообщил, что на освобожденных территориях начались работы по поиску и ликвидации взрывоопасных предметов. Как он сказал, российским военнослужащим требуется время для отведения линии фронта на безопасное расстояние и полного разминирования населенных пунктов.

Ранее российское министерство обороны заявило об освобождении курского города Суджа.