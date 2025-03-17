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Эксперт объяснил, в чем разница между сеансом у психолога и походом к гадалке

Психолог Наумов: гадания нельзя сравнивать с психологической помощью
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Depositphotos

У некоторых людей есть ошибочное понимание того, что утешение и поддержку могут предложить как профессиональный психолог, так и гадалка. Однако между научным подходом и субъективной интерпретацией огромная разница. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог и гипнолог Виталий Наумов.

Он подчеркнул, что выдавать гадание за психологическую помощь — это не просто маркетинговый прием, но и серьезная проблема, которая вводит людей в заблуждение.

«Психология — это научно обоснованная дисциплина. <...> Мы используем проверенные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия, системный подход и другие инструменты, которые помогают человеку осознать свои эмоции, понять причины проблем и найти реальное решение», — сказал Наумов.

Что касается гадания, оно базируется на субъективных трактовках и внушении. Это не научный метод, а скорее ритуал, добавил эксперт.

Согласно недавнему опросу, почти половина (43%) россиян верит в существование людей, способных видеть прошлое или предсказывать будущее.

23% из них отметили, что никогда не сталкивались с ними лично, однако не исключают, что они живут среди обычных людей. Еще 20% уточнили, что встречались с магами, гадалками и экстрасенсами и лично убедились в наличии способностей у них.

10% респондентов сообщили, что сами обладают определенными способностями, например, видят вещие сны. При этом 44% опрошенных заявили, что не верят в гадалок и экстрасенсов и считают, что сверхъестественное — это домыслы наивных людей и уловки шарлатанов.

Ранее в РПЦ заявили, что государство должно принимать законы против магов и гадалок.

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